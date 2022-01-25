Радник – уповноважена Президента Альона Вербицька взяла участь у робочій зустрічі з питань реабілітації військових і ветеранів

Радник – уповноважена Президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька взяла участь у робочій зустрічі щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни на виконання указу Глави держави № 532/2021.

У центрі уваги учасників заходу, який відбувся в Міністерстві охорони здоров'я України, було створення нових та належне функціонування наявних регіональних центрів медичного забезпечення та психологічної реабілітації українських воїнів.

Альона Вербицька подякувала міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та його заступникам Олександру Комаріді та Ірині Микичак, а також усім, хто готовий до співпраці в надважливому питанні реабілітації військових.

Як наголосила радник – уповноважена Глави держави, вчасна та якісна всебічна реабілітаційна допомога має вкрай важливе значення не лише для військовослужбовців і добровольців, а й для суспільства загалом.

«Багаторічний досвід роботи з військовослужбовцями та їхніми родинами для розв'язання проблемних питань, спілкування у виправних колоніях із засудженими захисниками України дає мені змогу аргументовано стверджувати, що ігнорування проблем людей, які пройшли через горнило війни, призводить до тяжких, а іноді й трагічних наслідків», – зазначила Альона Вербицька.

За результатами зустрічі було домовлено, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я підготує аналітичні матеріали щодо стану наявних комунальних ветеранських госпіталів та реабілітаційних центрів, які перебувають у підпорядкуванні міністерства.

Також буде опрацьовано інформацію щодо фінансування госпіталів НСЗУ у програмі медичних гарантій та обсягу наданої медичної допомоги ветеранам у 2020-2021 роках.