Радник – уповноважена Президента провела зустріч з представниками волонтерських, громадських і правозахисних організацій, які опікуються питаннями захисників України

У Центральному будинку офіцерів у Києві відбулася зустріч радника – уповноваженої Президента України Альони Вербицької з представниками волонтерських, громадських та правозахисних організацій, які опікуються питаннями захисників України та членів їхніх сімей.

У заході взяли участь волонтери з різних регіонів країни, які допомагають військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, учасники бойових дії, а також представники родин загиблих захисників, колишні полонені, іноземні захисники України.

Під час зустрічі обговорювали потребу освітньої та кадрової реформи в секторі безпеки й оборони України, питання підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців та пенсійного забезпечення ветеранів.

Волонтери просили звернути увагу на «евакуаційні шляхи» (дороги, якими транспортують поранених під час бойових дій до військових шпиталів та інших лікувальних закладів). Також вони звернулися з проханням взяти під контроль вищевказані дороги щодо включення їх до переліку пріоритетних об'єктів програми Президента «Велике будівництво».

Не оминули увагою під час засідання й необхідність розв'язання житлового питання для військовослужбовців. Альона Вербицька повідомила, що у державному бюджеті на 2022 рік передбачено 5,5 млрд грн на житло для ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

«У найкоротший термін Президент України Володимир Зеленський має намір забезпечити житлом усіх тих військовослужбовців, які десятиліттями перебувають у сорокатисячній житловій черзі», – зауважила Альона Вербицька.

За результатами зустрічі радник – уповноважена Президента України запланувала низку моніторингових візитів до навчальних центрів, пунктів постійної дислокації військових частин та безпосередньо на територію проведення Операції об’єднаних сил з метою перевірки отриманої інформації та сприяння якнайшвидшому розв'язанню озвучених військовослужбовцями й ветеранами проблемних питань.