Разом із партнерами України зробимо захист від терору максимально міцним – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Передусім я хочу подякувати всім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої!

Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба!

Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном Премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан Президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!

Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot.

І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним.

Сьогодні із самого ранку першим питанням після повернення з відрядження провів засідання Ставки. Були доповіді командувачів оперативних напрямків, головкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки.

Дуже важлива доповідь генерала Сирського – щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Я дякую всім нашим бійцям там, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які роблять надлюдські речі на цьому напрямку. Молодці всі!

А особливо я хочу відзначити 5-ту окрему штурмову бригаду, десантників «Вісімдесятки» та воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Ваша сміливість, ваша рішучість і ваші успіхи в знищенні ворога – це надзвичайно важливо! Дякую!

Таврійський напрямок. «Сімдесятдевʼятка» – славетна 79-та окрема десантно-штурмова бригада, артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 116-та окрема бригада територіальної оборони, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада… Дякую вам! Стійкість і влучність ваша – зразкові.

Узяв участь – онлайн – у роботі Саміту Ради Європи, що працює сьогодні в Рейкʼявіку. Усі країни вільної Європи, сильні лідери нашої Європи… Подякував їм за підтримку нашої держави й закликав діяти разом і надалі на 100%, щоб ми були захищені – уся Україна, уся Європа, увесь вільний світ – на 100%. Жодна ракета терористів, жодна гармата терористів і жоден шантаж терористів не повинні загрожувати свободі!

Провів кілька нарад сьогодні щодо міжнародних заходів – ми робимо все, щоб дати нашим воїнам іще більше можливостей, щоб зробити закінчення цієї війни нашою перемогою ще ближчим.

Готуємо ще новини для України!

Слава кожному нашому воїну!

Слава кожному, хто допомагає!

Слава Україні!