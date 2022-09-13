Разом з нашими військами та нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Учасники, як і раніше, – Резніков, Залужний, Сирський, Ковальчук, Літвінов, Єрмак, Монастирський, Кубраков, Данілов, Лебідь та інші.

Перше й головне питання – доповіді командувачів за напрямками. Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на півдні.

Розглянули проект бюджету на оборону й безпеку на наступний рік.

Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека.

Прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території.

Ще раз дякую всім нашим бійцям, які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області!

До речі, підписав сьогодні черговий указ про нагородження наших воїнів. 153 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, із них 12 – посмертно. Усі – за хоробрість у боях на сході нашої країни – на Харківщині, на Донбасі.

Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми.

Провів сьогодні зустріч з міністрами оборони Данії та Естонії, які прибули в Київ. Звичайно, говорили про подальшу підтримку нашої держави, про подальший тиск на Росію. Подякував їм за принципову й послідовну допомогу в захисті свободи та життя людей.

Провів переговори з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділення 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки для нашої держави. Обговорили нову програму співпраці й загалом збереження фінансової стабільності України.

Маємо результат у нашій роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою.

Головне – чіткі та юридично обов’язкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні дії, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше й через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України.

Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Поінформував його про ситуацію на передовій, про успіхи нашої держави. Ми завжди відзначаємо: у кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу, захищає європейські цінності. Італія – серед найміцніших.

Дуже детально обговорили з паном Драґі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації. Дякую за розуміння, що демілітаризація ЗАЕС – це фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки усім нам у Європі.

Дякую всім, хто допомагає нашій державі виганяти окупантів!

Дякую кожному нашому воїну, який робить усе, щоб наблизити перемогу!

Слава Україні!