Реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру: Президент зустрівся з Генсеком ОАД

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро.

Володимир Зеленський відзначив незмінну підтримку України та її боротьби з російською агресією.

«Передусім я хочу подякувати вам за участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії. Дуже дякую і за вашу допомогу в залученні інших наших партнерів до участі. Це дуже важливо», – сказав Президент.

Під час зустрічі детально обговорили, як зберігати єдність світової спільноти заради миру та ефективність глобальних зусиль.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Глава держави також поділився планами щодо другого Саміту миру.