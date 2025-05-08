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Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру; Америка може із цим допомогти – звернення Президента
Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру; Америка може із цим допомогти – звернення Президента

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Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих
Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

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Реалізація рішення щодо повного припинення вогню та подальше посилення України: Володимир Зеленський і Кір Стармер підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами

10 травня 2025 року - 20:17

Реалізація рішення щодо повного припинення вогню та подальше посилення України: Володимир Зеленський і Кір Стармер підсумували сьогоднішні зустрічі з партнерами

У Софійському соборі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели двосторонню зустріч.

Глава держави подякував Кіру Стармеру за співлідерство в коаліції охочих і всі зусилля, яких Прем’єр-міністр докладає для того, щоб співпраця в цьому форматі була справді ефективною.

Лідери України та Великої Британії підсумували результати першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання коаліції охочих.

Передусім ішлося про реалізацію узгодженої з Президентом США Дональдом Трампом домовленості про те, що з 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, та посилення санкцій проти Росії у разі відсутності згоди з її боку.

Окрема увага – забезпеченню моніторингу припинення вогню та взаємодії зі Сполученими Штатами.

Президент і Прем’єр-міністр також обговорили гарантії безпеки для України, зокрема розміщення контингенту підтримки, що має стати ключовим елементом гарантій.

Серед інших важливих тем зустрічі – подальше посилення оборонних спроможностей України.

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Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

10 травня 2025 року - 10:42
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