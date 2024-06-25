Реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні дуже насичений день.

Офіційно розпочали перемовини з Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України.

Друге за сьогодні – наша юридична битва. Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати.

Третє – це справедливий мир для України, наші кроки, щоб була повністю відновлена безпека. Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру.

І, як і обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей із російського полону додому, в Україну. Кожного й кожну. Ні про кого не забуваємо. Сьогодні ще 90 українських родин щасливі. 90 воїнів повернули з полону. Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, із різних напрямків фронту. Це армійці, нацгвардійці, прикордонники, ВМС. Більшість – рядові та сержанти. І так само повернемо всіх інших. Про кожного шукаємо правду – де людина, у якому стані, що потрібно для повернення. Дякую нашій команді, яка працює для обмінів. Єрмак, Буданов, Малюк, Лубінець, Клименко – хлопці, дякую! Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Продовжуємо цю роботу.

Дякую всім, хто вірить, б’ється, допомагає та працює заради того, щоб в України були такі результати – у захисті наших людей, у зміцненні нашої держави та в наближенні нашого миру. Миру, на який українці заслуговують!

Слава Україні!