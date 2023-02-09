Реформа шкільного харчування – це не лише про поживність і меню, а й про турботу – Олена Зеленська під час сесії з напрацювання стратегії змін у харчуванні школярів

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії «Реформа шкільного харчування: стратегічний розвиток в умовах війни та повоєнного відновлення України». До заходу, що відбувся в Києві, також приєдналися міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд.

Метою сесії було розроблення проекту стратегії реформування системи шкільного харчування та залучення іноземних інвестицій у розвиток і відновлення закладів освіти. Робота над підготовкою стратегії розпочалася торік у січні й була перервана російським вторгненням.

Учасники заходу – представники МОЗ, Міністерства освіти і науки, Мінекономіки, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства розвитку громад та територій, Держпродспоживслужби, АМКУ, ДП «Прозорро», інших державних установ, громадських організацій, міжнародних донорів – обговорили проект стратегії та напрацювали план розвитку реформи з фокусом на відновленні закладів освіти, соціальній підтримці та розвитку кадрового потенціалу.

«Часто кажуть, що війна відібрала в кожного з нас, українців, рік життя. У такому разі можемо сказати, що вона відібрала рік здорового повноцінного харчування у наших дітей. Якби не російський напад, певно, сьогодні ми говорили б уже про досягнення, зростання й зміни. Але зараз наше досягнення – вже те, що попри війну й усі випробування ми тут і збираємося продовжувати», – зазначила перша леді, відкриваючи сесію.

Олена Зеленська наголосила, що реформа шкільного харчування знову на часі. За її словами, зараз ідеться не лише про меню та поживність, а й про піклування.

«Це саме те, що дає силу всім нам триматися під час вторгнення», – додала вона.

На зустрічі були представлені чотири напрями подальшої роботи:

- організація якісного харчування (закупівлі та фінансування);

- відновлення та модернізація харчоблоків, впровадження та дотримання системи НАССР;

- розвиток кадрового потенціалу;

- формування культури здорового харчування, впровадження нових норм та меню.

Дружина Президента подякувала представникам центральних органів виконавчої влади, державних установ, партнерських організацій реформи, організаторам сесії, представникам донорів за залучення, активну позицію та наполегливу роботу. Перша леді також висловила подяку Посольству Швейцарії в Україні, особисто Послу Клоду Вільду та українсько-швейцарському проекту DECIDE за підтримку реформи й організаційне забезпечення стратегічної сесії.

«Реформа повертається, щоб зробити свій внесок у перемогу України. Бо саме з внеску кожного з нас і складається перемога», – резюмувала Олена Зеленська.