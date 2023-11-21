РФ має бути притягнута до відповідальності за всі можливі порушення прав українських дітей, наголосили на конференції United for Justice: War Crimes against Ukrainian Children у Торонто

Україна робить усе, щоб Росія була покарана за масову примусову депортацію українських дітей. На цьому наголосили представники нашої держави на конференції United for Justice: War Crimes against Ukrainian Children у Торонто, що відбулася у Всесвітній день дитини.

Захід було організовано Офісом Генерального прокурора, Посольством України в Канаді та їхніми партнерами за участю Міністерства закордонних справ Канади в межах реалізації затвердженого Президентом України національного плану дій Bring Kids Back UA. Серед організаторів конференції також Коледж Мессі та Центр прав людини Рауля Валленберга.

Україну представляла делегація у складі Генерального прокурора Андрія Костіна, заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, народної депутатки Лесі Забуранної та радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼї Герасимчук разом із Послом України в Канаді Юлією Ковалів та її командою.

За словами Андрія Костіна, порушення Російською Федерацією всіх можливих законів та основних правил гуманності щодо українських дітей, як і всі інші злочини, має автоматично спричиняти відповідальність.

«Це передумова політичної стабільності та відновлення міжнародного миру й безпеки», – зазначив він.

Дар’я Герасимчук під час виступу наголосила, що Україна зобов'язується дотримуватися законів і захищати дітей.

«Ми дбаємо про безпеку українських дітей і робимо все можливе для їхнього захисту, а також готові голосно говорити за них, коли вони позбавлені росіянами власного голосу. Лише разом ми можемо зробити все, щоб захистити дітей України сьогодні задля завтра будь-якої іншої дитини у світі. Адже сьогодні це – діти України, а завтра це може бути будь-яка дитина з будь-якої країни світу», – сказала вона.

Під час дискусій за участю експертів з урядів і громадського сектору обговорювалося, як припинити депортацію та примусове переміщення українських дітей росіянами, повернути викрадених дітей додому й притягнути до відповідальності всіх причетних.

Представники України та закордонні партнери наголосили на важливості міжнародної підтримки та співпраці щодо повернення українських дітей на батьківщину за активної участі громадського сектора.

Конференція відкрилася відеозверненням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та виступом міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Також у ній взяли участь колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Канади Ірвін Котлер, директорка Коледжу Мессі Наталі Де Розьє і завідувач кафедри прав людини в Коледжі Мессі Паям Ахаван.