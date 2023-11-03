Рішення про початок переговорів щодо членства України в Євросоюзі матиме поворотне значення для історії всієї Європи – Володимир Зеленський після переговорів з Урсулою фон дер Ляєн у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула до нашої держави з візитом.

«Коли ми почнемо переговори про членство України – я в це дуже вірю, – це означатиме кілька принципових речей. Перше: вже не буде сірих геополітичних зон у Європі. Друге: ми забезпечимо нову основу для зростання і України, і всіх європейських країн. І третє: ми гарантуємо нашій державі та українському народу реальну економічну та соціальну безпеку. Таку безпеку, яка відповідає нашим цінностям – цінностям європейців», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Президенткою Європейської комісії.

Глава держави акцентував, що Україна не просить для себе особливих умов на шляху в ЄС і виконує всі рекомендації Європейської комісії, які були дані нашій державі. За його словами, навіть під час повномасштабної війни Україна не зупиняється на шляху необхідних державі реформ.

«Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свободи національних спільнот, і більшої прозорості в роботі державних інституцій, і посилення нашої держави, антикорупційної інфраструктури», – заявив він.

Володимир Зеленський повідомив, що у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроєкт щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який додасть антикорупційній системі можливостей працювати ефективно.

Крім того, готується законопроєкт про лобізм, який зробить прозорішими політичні процеси та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, що намагаються обійти верховенство права.

Триває робота щодо цифровізації державних послуг і самого функціонування державних інституцій.

«Україна буде максимально готова і до початку переговорів із Євросоюзом щодо вступу, і згодом до повноправного членства в ЄС», – запевнив Глава держави.

Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Єврокомісії питання конкретної підтримки Української держави та суспільства в захисті від російської агресії. Він акцентував, що оборонна й фінансова підтримка має залишатися сталою та надійною.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості спільної роботи, щоб доходи від російських актив у Європі та світі були спрямовані на компенсування шкоди, завданої російською війною в Україні.

«Я дякую нашим європейським партнерам за пошук відповідних юридичних кроків», – сказав він.

Також Україна дуже очікує на запровадження нового санкційного пакету ЄС щодо РФ, який завадить Росії обходити наявні обмеження, зокрема через європейські компанії та територію держав – сусідів РФ.

«Санкції мають працювати на сто відсотків, щоб ця війна скоріше завершилася реальною перемогою України та всієї Європи – нашого спільного європейського дому», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в ЄС і наступного тижня Єврокомісія презентує звіт щодо розширення.

«Ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни. Ми не повинні забувати про те, що ви ведете війну за власне існування й водночас глибоко реформуєте свою країну», – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн відзначила досягнення України на шляху економічної модернізації та відбудови. За її словами, Єврокомісія працює над виділенням нашій державі додаткових 50 млрд євро на період до 2027 року.

«Ми також розробляємо план, спрямований на модернізацію, реформування та інвестиції в Україні. Тобто план реформ є ключем для доступу до 50 млрд євро. Досягнуто значного прогресу, і ми готові протягом наступних кількох тижнів перейти до фінішної лінії», – розповіла вона.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості роботи «Шляхів солідарності», які допомагають Україні експортувати сільськогосподарську продукцію. Вона відзначила зусилля нашої держави щодо відновлення навігації в Чорному морі.

Президентка Єврокомісії зауважила, що санкційний тиск на Росію треба посилювати й незабаром буде ухвалено 12-й санкційний пакет.

Урсула фон дер Ляєн також відзначила важливість третьої зустрічі радників лідерів держав, яка відбулася на Мальті й стосувалася Української формули миру, і наголосила на підтриманні шляху України до справедливого й тривалого миру.