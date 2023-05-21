Рішення про тренування українських льотчиків на F-16 є першим кроком до ще потужнішого захисту нашого неба – Володимир Зеленський

Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони нашої країни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками світових ЗМІ в Хіросімі.

Глава держави акцентував, що для ще надійнішого захисту українського неба потрібні не лише сучасні зенітно-ракетні комплекси, за надання яких Україна надзвичайно вдячна державам-партнерам, а й авіація західного зразка.

«І сьогодні для нас відкрита місія тренувань. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо, щоб це одразу були максимально досвідчені люди, щоб скоротити процес навчання. Щоб ми посилили наш протиповітряний захист», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що Україна отримає сучасні західні винищувачі. За його словами, вже є розуміння, які держави готові працювати в цьому напрямі.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспективи отримання збройної допомоги від таких країн, як Японія чи Республіка Корея, він зазначив, що дуже хотів би, щоб усі держави, які спроможні надати Україні допомогу зброєю, зробили це. Водночас є розуміння, що в деяких країнах існують певні законодавчі або конституційні обмеження у цій сфері.

Крім того, Глава держави зауважив, що Україна працює з партнерами не лише над постачанням зброї. Наприклад, із Канадою є потужна взаємодія щодо техніки для розмінування.

«Адже йдеться про тисячі квадратних кілометрів. Бо Росія не просто ворог, вони поводяться як терористи, замінували наші поля. І тут допомоги однієї держави буде замало», – розповів Президент.