Рішення Євросоюзу про 50 млрд євро для України означає, що українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Продовжуємо цей тиждень хорошою динамікою для України – подіями, які додають державі сил.

Сьогодні – довгоочікуване рішення Євросоюзу: 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки. Довготривала – на чотири роки. І це означає – українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності. Рішення ухвалене сьогодні на Європейській раді – на рівні лідерів. Заради нього команда України й наші друзі у Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно – різними каналами, на різних рівнях. Головне – саме зараз це рішення і саме одностайне рішення Європи. Я дякую всім нашим друзям, які допомагали, і, звичайно, – усій нашій команді, українським міжнародникам: уряд, Офіс, усі, хто був залучений. З кожним лідером Європи у перемовинах я порушував це питання підтримки України. Я вдячний кожній із 27 країн Євросоюзу та керівникам європейських інституцій. Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією до попереднього формату підтримки: перші два транші потребуємо більшої суми – 18 мільярдів євро на рік, а далі стійкість держави буде більшою. Команди України та Євросоюзу відпрацюють це питання. Сьогодні ж у зверненні до Європейської ради нагадав і про дві інші наші цілі року. Це створення відповідного Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру для підтримки спроможності нашої оборони, наших захисних дій на фронті. А також підготовка цьогоріч у Швейцарії Глобального саміту миру – події, до організації якої я запросив долучитися всіх лідерів європейської спільноти.

Друге, про що варто сказати сьогодні.

Дуже емоційна подія – звільнення наших хлопців із полону, яке відбулося вчора. Зараз усі 207 хлопців уже в процесі реабілітації та відновлення. Кожному надається вся необхідна допомога. Кожен уже на зв’язку з рідними. Усіх родини, близькі можуть відвідати. І щоразу, коли наші – вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Бувають різні ситуації, коли обмін може бути значно ускладнений. Хтось каже іноді, що й неможливий. Але ми шукаємо шляхи. Ми шукаємо посередників. І я вдячний усім, хто допомагає Україні. Команда України працює й далі, над наступними обмінами.

Третє.

Триває робота щодо безпекових гарантій для України. Сьогодні в Берліні відбувся черговий раунд перемовин – готуємо відповідну угоду. Я вдячний німецькій стороні за прагматичний і водночас ціннісний підхід. Працюємо також і з нашими іншими державами та вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи безпекових гарантій. В усіх тих сферах, які критичні для нормального життя будь-якої демократичної країни. І попереду – багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації. Зараз Україна цією системою безпекових гарантій може створити новий взірець забезпечення захисту держав вільного світу на той час, поки вони за межами дієвих безпекових альянсів. І, звичайно, працюємо, щоб отримати для нашої держави прогрес із НАТО – уже визначились із позицією України щодо очікуваних результатів саміту НАТО у Вашингтоні цього року.

Четверте.

Підписав сьогодні одразу кілька нових указів про відзначення наших воїнів державними нагородами. 294 військових Збройних Сил України. Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає. Загалом за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні – 69 тисяч 945. Усі елементи наших Сил оборони й безпеки України. Армія. Нацгвардія. СБУ. Нацпол. Державна прикордонна служба. ДСНС. Зовнішня розвідка. УДО. Держспецзв’язку. І, звичайно, ГУР. Сьогодні, до речі, у хлопців черговий влучний результат – цього разу на морі. Ефектне поповнення російського придонного флоту. Дякую!

І пʼяте, що важливо.

Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн – разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас – це чіткий сигнал через Атлантику, сигнал про те, що Європа бере на себе зобов’язання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки.

Я дякую всім, хто зі свободою! Дякую кожному й кожній, хто додає свою особисту силу силі всієї України! Ми можемо перемагати!

Маємо перемогти!

Слава Україні!