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РНБО переведена у режим роботи 24/7 – Олексій Данілов

21 лютого 2022 року - 23:59

РНБО переведена у режим роботи 24/7 – Олексій Данілов

Президент Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було заслухано представників сектору безпеки і оборони стосовно ситуації в Україні та на її державних кордонах.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання, члени Ради національної безпеки і оборони також заслухали Генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Секретар РНБО зазначив, що держава виконуватиме всі взяті на себе зобов’язання щодо своїх громадян – жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які виявлять бажання переїхати на підконтрольну частину України. За потреби Україна також готова розширити ці зобов'язання.

За словами Олексія Данілова, Президент не закривав засідання РНБО, і в разі необхідності члени Ради нацбезпеки і оборони оперативно зберуться знову.

«Засідання відбудуться в разі необхідності найближчим часом. Всі члени Ради національної безпеки і оборони перебувають на своїх місцях. Сектор переведено у режим 24/7», – сказав Олексій Данілов.

 

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