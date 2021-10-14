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РНБО під головуванням Президента розглянула питання активізації вакцинації проти COVID-19

22 жовтня 2021 року - 21:48

РНБО під головуванням Президента розглянула питання активізації вакцинації проти COVID-19

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні під головуванням Президента Володимира Зеленського розглянула заходи з протидії поширенню COVID-19 у нашій країні.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами заходу зазначив, що Україна зараз виходить на пік захворюваності. Більшість інфікованих, які мають важкий перебіг хвороби або помирають, не були щеплені.

Водночас сьогодні в Україні достатня кількість вакцин проти коронавірусу, і дуже важливо, щоб країна вийшла на показник у 350-400 тис. щеплень за добу. Тож Міністерство охорони здоров’я має забезпечити виконання програми з вакцинації.

Важливо також максимально дотримуватись маскового режиму, соціальної дистанції, часто мити руки.

РНБО рекомендувала Міністерству освіти і науки України вжити заходів, щоб з 25 жовтня більшість шкіл та закладів вищої освіти пішла на канікули. Остаточне рішення має ухвалити Кабінет Міністрів і відповідні відомства.

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони було розглянуто питання забезпечення конституційних прав громадян на окупованих територіях, зокрема стосовно тих людей, які перетинають лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на території Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ухвалено рішення доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для відповідного програмного продукту й найближчим часом його запровадити.

 

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