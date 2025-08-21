Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Сьогодні весь день у частині наших областей тривали роботи після російської нічної атаки. Масована атака. Більше ніж 500 дронів було – 574, були й ракети, зокрема балістика. Сорок ракет. Значну частину всього цього наші воїни збили, і важливо, що є така у нас можливість, є у нас такі відповідні засоби. Більше ніж 30 ракет ми збили. Десятки «шахедів» знищені нашими перехоплювачами. Дякую всім розробникам та операторам. Але, на жаль, були й влучання. Різні області – від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття. В Мукачеві росіяни фактично спалили підприємство, до речі, американське підприємство, виробника електротехніки. І це побутові електроприлади – нічого воєнного.

Росіяни точно знали, куди б’ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака. Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді – відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, у яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів. Двосторонній формат – Україна та Росія. І тристоронній – Україна, Сполучені Штати, Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку Президенту Трампу. Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях. Причому зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє. Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити.

Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах із партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир. Працюють радники з питань національної безпеки – учора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб – працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, у повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

І ще одне.

Я хочу сьогодні подякувати всім працівникам ДСНС України, усім, хто завжди допомагає людям після російських ударів. Важливо, що українці попри все вміють захистити життя, допомагають усім, хто поруч. ДСНС, поліція, усі наші служби, багато волонтерів, медичні працівники, «екстренка» – усі максимально функціональні та ефективні. Дякуємо вам! Особливо відзначу сьогодні Харківщину – Головне управління ДСНС України у Харківській області: Василь Зейкан, Антон Журавльов, Леонід Жупій, Андрій Сімцов, Олександр Бондаренко. Дякую вам, хлопці! Також працівникам Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України: Юрій Желага, Костянтин Сілаєв, Віталій Мошковський, Марія Кукла. Дякую! Також Головне управління ДСНС України у місті Києві: Юрій Лозинський, Микола Лось, Борис Іванченко, Ігор Лисак, Вадим Ярошевський, Андрій Омельченко. Дякую, хлопці! Дякую всім, хто воює та хто працює заради України!

Слава Україні!