Робимо все, щоб Україна й надалі була гарантом продовольчої безпеки та мала доступ до світових ринків – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Звіт за цей день.

Ранок – селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині.

Доповіді командувачів, міністрів.

МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!

Мінстратегпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо.

СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці!

Вдень провів РНБО щодо «воєнкомів». Буде ще засідання щодо ВЛК.

Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру. Заради того, щоб країни долучались.

І я говорив із Президентом Замбії. Двосторонні відносини, Формула миру. Ще одна держава Глобального Півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо.

Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, Головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, міністерством інфраструктури щодо альтернатив стосовно експорту зерна транзитним коридором. Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків.

І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, усі ключові зусилля. Щоденна увага. Щоденна підтримка. Щоденне посилення.

Я дякую всім, хто воює заради України! Усім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах!

Дякую всім, хто працює на державу!

Слава Україні!