Робоча група з реформування кримінальної юстиції обговорила проект змін до Кримінального процесуального кодексу України

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції у складі Комісії з питань правової реформи.

Під час наради було обговорено підготовлений проект закону про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України, яким пропонується удосконалити механізм здійснення спеціального досудового розслідування, порядок провадження окремих процесуальних дій, гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження тощо.

На зустрічі також обговорили зарубіжний досвід діяльності органів кримінальної юстиції та практику міжнародних інституцій, які мають бути враховані при доопрацюванні відповідного проекту.

За результатами засідання його учасники домовилися максимально оперативно доопрацювати проект закону про внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України з подальшим представленням його Главі держави до кінця грудня 2020 року.