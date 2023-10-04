Робота в регіонах щодо фізичного захисту критичних об’єктів і термінової відбудови має бути проведена до зими – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день. Були різні наради, і серед головних – нарада з керівником ГУР. Змістовна. Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше.

На селекторі сьогодні була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам. Теж змістовно.

Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці!

Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт.

Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо на певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими.

Сьогодні була й важлива розмова з Президентом Азербайджану Алієвим. Я подякував за надану нашій державі гуманітарну допомогу, зокрема для нашої енергетики. Підтвердили нашу спільну відданість принципам територіальної цілісності та захисту державного суверенітету. Обговорили наші погляди на глобальні та регіональні формати безпеки, загалом на безпекову архітектуру.

І сьогодні ж відзначив державними нагородами наших турецьких друзів. Посла Туреччини в Україні, який активно взаємодіє з нашою державою, плідно та потужно зміцнює особисто наші відносини. Працює, зокрема, над реалізацією Формули миру. А також нагородив керівника турецької компанії «Онур», яка активно працює з нашою державою, інвестує, створює робочі місця та допомагає обороні. Вдячний за підтримку.

І готуємося до активної міжнародної роботи – і цей тиждень, і наступний тиждень мають бути для України результативними.

Постійно додаємо нашим воїнам сили!

Слава Україні!