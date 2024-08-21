Робота з імплементації Формули миру розпочалася з напряму «Енергетична безпека»: тематична міжнародна конференція відбулася онлайн

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у першій тематичній розширеній зустрічі робочої групи, присвяченій реалізації пункту Формули миру «Енергетична безпека». Зустріч відбулася в онлайн-форматі.

На ній були присутні представники понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій, які беруть участь у робочій групі, присвяченій енергетичній безпеці. З української сторони участь у засіданні взяли також заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Микола Точицький, міністр енергетики Герман Галущенко, його заступниця Світлана Гринчук, радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Відкриваючи зустріч, Андрій Єрмак зазначив, що внаслідок постійних російських ракетних і дронових обстрілів енергетичної системи Україна втратила понад 9 ГВт генерації. Через це ситуація в гуманітарній сфері та економіці значно погіршилася.

Керівник Офісу Президента наголосив, що через критичну важливість енергетичної безпеки та з огляду на наближення осінньо-зимового сезону дуже важливо, що саме цією конференцією відкривається серія заходів для реалізації домовленостей, досягнутих на першому Саміті миру у Швейцарії цьогоріч у червні. Найближчим часом відбудуться аналогічні зустрічі, присвячені пунктам Формули миру.

Андрій Єрмак висловив особливу вдячність співголовам робочої групи «Енергетична безпека» – Данії, Норвегії та Польщі за їхнє лідерство та допомогу Україні, зокрема в підготовці цієї конференції.

«Захист об'єктів енергетичної інфраструктури, їх швидке відновлення та розвиток – єдиний спосіб запобігти поглибленню кризи. Україна потребує вашої енергетичної солідарності. Водночас вона може стати платформою для впровадження й тестування нових підходів до «зеленого» переходу та посилення сталого розвитку», – сказав керівник Офісу Президента.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огорд наголосив, що його країна підтримує зусилля України для відновлення справедливого миру та відбудови енергетичного сектору.

«Коли Данія головуватиме в ЄС у 2025 році, одним із основних пріоритетів для нас також буде збереження сильної політичної уваги в ЄС до підтримки енергетичної системи України», – зазначив він.

Державний секретар Міністерства енергетики Норвегії Астрід Бергмол наголосила, що в програмі підтримки України з боку Норвегії пріоритетом є сприяння покращенню енергетичної безпеки.

Державний секретар Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста зазначив, що його країна під час головування в Раді Євросоюзу працюватиме над просуванням переговорів про вступ України до ЄС, зокрема й щодо інтеграції енергосектору.

«Ми також будемо прагнути досягти мети ЄС REPower – повністю припинити імпорт російського палива до Європейського Союзу. Ми два з половиною роки у війні; настав час розірвати ці енергетичні зв’язки та наявну залежність від Росії», – сказав Кшиштоф Болеста.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що допомога країн-партнерів дуже важлива для нашої держави.

«Міжнародна допомога має вирішальне значення для відновлення енергетичної системи України, а також для захисту енергетичної інфраструктури від військових загроз, зокрема шляхом посилення протиповітряної оборони України країнами, які взяли на себе зобов'язання», – зазначив Герман Галущенко.

Тематична конференція відбулася у продовження першого Саміту миру, де обговорили загальні підходи до мирної рамки та докладно – ядерну, продовольчу безпеку та гуманітарні питання (людський вимір). Метою цих заходів є розробка загального мирного плану, який ініціював Президент Володимир Зеленський.

За результатами конференції учасники ухвалили Спільне комюніке, текст якого наведений нижче.