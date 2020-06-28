Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Розпочалося чергове засідання ТКГ, українська сторона закликає до встановлення режиму тиші у зв'язку з ситуацією на Луганщині

8 липня 2020 року - 13:43

Родинам, які втратили домівки через пожежі в Луганській області, буде виділено по 300 тис. грн компенсації – Президент

8 липня 2020 року - 12:35

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ліквідації наслідків лісових пожеж у Луганській області та поспілкувався з місцевими мешканцями

8 липня 2020 року - 12:24

Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Луганщину

8 липня 2020 року - 09:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами
Робоча поїздка Президента до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами

8 липня 2020 року - 12:32

Перейти до всіх галерей

Родинам, які втратили домівки через пожежі в Луганській області, буде виділено по 300 тис. грн компенсації – Президент

8 липня 2020 року - 12:35

Родинам, які втратили домівки через пожежі в Луганській області, буде виділено по 300 тис. грн компенсації – Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожна сім’я, яка втратила житло внаслідок пожежі в Луганській області, отримає 300 тис. грн, кожному постраждалому також буде виділено по 20 тис. грн на підтримку, окремо будуть передбачені виплати за загиблих.

«По-перше, хочу висловити слова співчуття сім’ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних і близьких. Зараз є дані, що це п'ять людей. Думаю, до кінця дня будемо мати вже стовідсоткову інформацію. Будемо вірити й сподіватися, що більше жертв не буде», – зазначив Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в постраждалому від вогню селі Смолянинове Луганської області.

За його словами, близько 60 будинки суттєво пошкоджені, повністю знищено 24.

«Потрібні швидкі рішення. Пріоритет – люди. Переселенням зараз займається голова Луганської ОДА, і сьогодні це питання буде вирішено. Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім… І проговоримо з Кабінетом Міністрів, у них паралельно йде засідання, ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки», – розповів Президент.

Також буде виділена допомога родинам, близькі яких загинули в пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, для допомоги постраждалим внаслідок пожежі уряд зарезервував 50 млн грн.

Володимир Зеленський також подякував за швидку реакцію рятувальникам з інших регіонів, які долучилися до ліквідації загоряння в Луганській області. 

Водночас Глава держави зауважив, що Верховна Рада має ухвалити рішення для забезпечення зазначеного регіону необхідною кількістю техніки.

ф

Робоча поїздка Президента до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами

8 липня 2020 року - 12:32
Версія для друку