Родинам, які втратили домівки через пожежі в Луганській області, буде виділено по 300 тис. грн компенсації – Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожна сім’я, яка втратила житло внаслідок пожежі в Луганській області, отримає 300 тис. грн, кожному постраждалому також буде виділено по 20 тис. грн на підтримку, окремо будуть передбачені виплати за загиблих.

«По-перше, хочу висловити слова співчуття сім’ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних і близьких. Зараз є дані, що це п'ять людей. Думаю, до кінця дня будемо мати вже стовідсоткову інформацію. Будемо вірити й сподіватися, що більше жертв не буде», – зазначив Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в постраждалому від вогню селі Смолянинове Луганської області.

За його словами, близько 60 будинки суттєво пошкоджені, повністю знищено 24.

«Потрібні швидкі рішення. Пріоритет – люди. Переселенням зараз займається голова Луганської ОДА, і сьогодні це питання буде вирішено. Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім… І проговоримо з Кабінетом Міністрів, у них паралельно йде засідання, ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки», – розповів Президент.

Також буде виділена допомога родинам, близькі яких загинули в пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, для допомоги постраждалим внаслідок пожежі уряд зарезервував 50 млн грн.

Володимир Зеленський також подякував за швидку реакцію рятувальникам з інших регіонів, які долучилися до ліквідації загоряння в Луганській області.

Водночас Глава держави зауважив, що Верховна Рада має ухвалити рішення для забезпечення зазначеного регіону необхідною кількістю техніки.