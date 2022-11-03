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Роман Машовець і Посол Японії в Україні обговорили ключові напрями безпекової українсько-японської взаємодії 

4 листопада 2022 року - 19:07

Роман Машовець і Посол Японії в Україні обговорили ключові напрями безпекової українсько-японської взаємодії 

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті та напрями розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки й оборони. 

Роман Машовець поінформував Кунінорі Мацуду зокрема про склад і характер дій російських окупаційних військ, плани РФ з проведення мобілізації та нові загрози для українського народу, пов’язані з використанням іранських дронів. 

Окрему увагу було приділено захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в Україні та координації двосторонніх і міжнародних заходів з перешкоджання діям Росії, спрямованим на отримання іранських та інших засобів ураження.

Заступник очільника Офісу Глави держави подякував Японії за підтримку України на двосторонньому та багатосторонньому рівнях у відбитті повномасштабної збройної агресії РФ. 

Кунінорі Мацуда запевнив Романа Машовця у незмінності позиції Токіо щодо активної міжнародної протидії агресії Російської Федерації. 

Сторони обмінялися поглядами щодо подальших кроків у двосторонній взаємодії у сфері безпеки й оборони та домовилися й надалі проводити консультації з указаних питань.

 

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