Роман Машовець і Посол Японії в Україні обговорили ключові напрями безпекової українсько-японської взаємодії 

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті та напрями розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки й оборони.

Роман Машовець поінформував Кунінорі Мацуду зокрема про склад і характер дій російських окупаційних військ, плани РФ з проведення мобілізації та нові загрози для українського народу, пов’язані з використанням іранських дронів.

Окрему увагу було приділено захисту об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в Україні та координації двосторонніх і міжнародних заходів з перешкоджання діям Росії, спрямованим на отримання іранських та інших засобів ураження.

Заступник очільника Офісу Глави держави подякував Японії за підтримку України на двосторонньому та багатосторонньому рівнях у відбитті повномасштабної збройної агресії РФ.

Кунінорі Мацуда запевнив Романа Машовця у незмінності позиції Токіо щодо активної міжнародної протидії агресії Російської Федерації.

Сторони обмінялися поглядами щодо подальших кроків у двосторонній взаємодії у сфері безпеки й оборони та домовилися й надалі проводити консультації з указаних питань.