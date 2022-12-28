Роман Машовець обговорив із Послом Канади ключові напрями безпекової взаємодії

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою та обговорив ситуацію довкола агресії РФ і шляхи розвитку українсько-канадської взаємодії у цьому зв’язку.

Під час перемовин Посла Канади було детально поінформовано про склад і характер дій російських окупаційних сил на фронтах російсько-української війни та плани РФ із подальшого проведення мобілізації. Акцентовано увагу на нових загрозах для України, пов’язаних із використанням Росією іранських дронів і цілеспрямованими атаками на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Роман Машовець запевнив канадську сторону в неухильній рішучості сил безпеки та оборони України захищати свою землю до повної перемоги над ворогом, до відновлення територіальної цілісності країни в міжнародно визнаних кордонах.

Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку за потужну підтримку України у відбитті повномасштабної збройної агресії РФ, яку Канада надає як на міжнародній арені, так і через удосконалення обороноздатності нашої країни шляхом передачі озброєння та військової техніки.

Лариса Ґаладза запевнила українську сторону у незмінності позиції Оттави щодо активного сприяння протидії агресивним крокам Російської Федерації. Така діяльність буде продовжена на всіх можливих напрямах взаємодії. Зокрема, це стосується міжнародних майданчиків (Контактна група взаємодії у форматі «Рамштайн», G7, НАТО тощо), матеріально-технічної допомоги від Канади, а також активної участі у межах тренувальних місій для військовослужбовців Збройних Сил України (операція UNIFIER).

Сторони домовилися й надалі проводити двосторонні консультації та активізувати діалог із порушених питань.