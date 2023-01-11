Роман Машовець обговорив з канцлером Міністерства закордонних справ Естонії ключові напрями безпекової взаємодії

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з делегацією Естонської Республіки на чолі з канцлером Міністерства закордонних справ Йонатаном Всевіовим та обговорив ситуацію довкола агресії РФ і шляхи розвитку українсько-естонської взаємодії у цьому зв’язку.

Канцлера МЗС Естонії було поінформовано про важливі поточні питання російсько-української війни. Роман Машовець зробив акцент на нових загрозах для України, пов’язаних із використанням Росією іранських дронів і цілеспрямованими повітряними атаками на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Також сторони розглянули поточні виклики для кіберзахисту критичної інфраструктури України.

Заступник керівника Офісу Президента запевнив естонську сторону в непохитній рішучості сил безпеки та оборони України захищати свою землю до повної перемоги над ворогом. Він висловив подяку за потужну підтримку, яку невелика за розмірами Естонія надає нашій країні у відбитті повномасштабної збройної агресії РФ. Ця допомога відчувається як на міжнародній арені, так і в посиленні обороноздатності нашої країни шляхом передачі озброєння та військової техніки.

Йонатан Всевіов запевнив українську сторону у незмінності позиції Таллінна щодо сприяння протидії агресивним крокам Російської Федерації. Уряд Естонії відштовхується від того, що загрози з боку Росії для його країни є екзистенційними, а перемога України у цій війні є критично важливою. Тому країна налаштована суттєво збільшити допомогу за всіма можливими напрямами до повної перемоги України та відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Це стосується міжнародних майданчиків усіх рівнів (Контактної групи взаємодії у форматі «Рамштайн», ЄС, НАТО, регіональних об’єднань тощо), матеріально-технічної допомоги, а також активного залучення українських фахівців до роботи Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Сторони домовилися активізувати діалог і взаємодію з порушених питань.