Роман Машовець обговорив з Послом Японії в Україні поточну ситуацію на фронтах російсько-української війни

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Керівника японського дипломатичного представництва було поінформовано про поточну ситуацію в районах проведення операцій, плани та характер дій російських окупаційних сил.

Співрозмовники обговорили вплив на перебіг бойових дій нещодавніх рішень російського керівництва щодо проведення мобілізації в РФ, спроб Кремля анексувати окуповані українські території та нових призначень серед російського військового керівництва, а також перспективи розвитку ситуації.

Особливу увагу було приділено наслідкам масованих ракетно-авіаційних ударів, яких останніми днями завдає Російська Федерація по мирних українських містах і цивільних об’єктах критичної інфраструктури. Відбувся обмін думками щодо російської ядерної загрози.

Роман Машовець подякував Японії за незмінну підтримку та допомогу Україні у протистоянні російській агресії як у міжнародному вимірі, так і на двосторонній основі й відзначив дружній характер українсько-японських відносин.

Кунінорі Мацуда запевнив у готовності Японії й далі дотримуватись активної позиції на підтримку нашої держави на міжнародній арені та здійснювати вплив на Росію з метою примусити її відмовитися від своїх загарбницьких планів.

Сторони погодилися проводити регулярні зустрічі з метою обміну поглядами та ініціативами задля прискорення повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.