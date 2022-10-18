Роман Машовець поінформував делегацію МЗС Естонії про поточну ситуацію в російсько-українській війні

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з делегацією Міністерства закордонних справ Естонської Республіки на чолі з директором департаменту Східної Європи та Центральної Азії Марге Мардісалу-Кагар і Послом Естонії в Україні Каймо Кууском.

Естонську сторону було поінформовано про ситуацію щодо протистояння російській агресії, зокрема про повітряні загрози з боку РФ, мету й наслідки російського ракетного тероризму, спроможності Збройних Сил України захистити українське небо та потреби для їх розвитку, а також можливі загрози з боку Білорусі, де формується російсько-білоруське «регіональне угруповання військ».

Роман Машовець висловив подяку Естонії за надану Україні безпекову матеріально-технічну допомогу, яка є однією з найбільших з огляду на можливості Таллінна. До естонської сторони були доведені потреби протиповітряної оборони України, які може задовольнити ця країна.

Зі свого боку Марге Мардісалу-Кагар повідомила, що минулого тижня естонський уряд схвалив рішення про виділення чергового, восьмого пакету безпекової допомоги Україні, доправлення якої вже почалося.

Представниця Міністерства закордонних справ Естонії запевнила в подальшій всеосяжній підтримці нашої країни на двосторонньому та міжнародному рівнях, передусім у межах Європейського Союзу й НАТО.

«Ви боретеся за щось більше – за наші спільні демократичні цінності», – наголосила Марге Мардісалу-Кагар.

Вона також повідомила про схвалене сьогодні естонським парламентом рішення щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Співрозмовники обговорили спільні дії щодо питань міжнародної підтримки України, а також подальшої ізоляції Росії як країни – агресора та міжнародного терориста.