Роман Машовець поінформував радницю Президента Словаччини про безпекову ситуацію в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч із радницею з питань зовнішньої політики Президента Словацької Республіки Яною Кобзовою та обговорив безпекові питання й розвиток співпраці між країнами.

Яну Кобзову було поінформовано про ситуацію на фронтах російсько-української війни, склад і характер дій окупаційних військ, перебіг і плани РФ із проведення мобілізації.

Сторони обговорили варіанти подальших дій окупаційних військ і нові можливі напрямки загрози на території України після звільнення українськими захисниками міста Херсона.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню російського ракетного терору. Роман Машовець надав радниці Президента Словацької Республіки інформацію про характер застосування Росією крилатих і балістичних ракет та дронів-камікадзе іранського виробництва для завдання ударів по цивільних об’єктах критичної енергетичної інфраструктури України.

Було акцентовано на важливості безпекової допомоги від країн-партнерів, зокрема для посилення української протиповітряної оборони, та міжнародних зусиль, щоб зупинити країну-терориста.

Яна Кобзова відзначила внесок України у захист Європи.

«Ви захищаєте свою країну, але ви також захищаєте й нас», – наголосила вона.

Радниця Президента Словаччини запевнила у повній підтримці України до остаточного відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також у готовності надавати безпекову та іншу допомогу.