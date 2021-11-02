Роман Машовець та аташе з питань оборони США обговорили шляхи імплементації українсько-американських домовленостей у сфері безпеки й оборони

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні й обговорив практичні шляхи наступного етапу імплементації двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та оборони, яких було досягнуто насамперед під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів та його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві.

Роман Машовець поінформував американську сторону про безпекову ситуацію на сході України, у Чорноморському регіоні та вздовж українського кордону. Він акцентував увагу на збільшенні останніми днями кількості порушень російськими силами режиму припинення вогню, активізації ворожих снайперів, що призводить до втрат серед українських захисників, а також на мілітаризації Росією окупованого Криму та зосередженні поблизу України додаткових російських підрозділів, які залишились після проведення російсько-білоруських стратегічних навчань «Захід-2021».

У контексті практичної імплементації двосторонніх домовленостей та ініціатив Глави держави було обговорено дорожню карту спільних дій та запропоновано конкретні заходи на найближчу перспективу. Роман Машовець відзначив важливість визначення пріоритетів у цьому процесі та узгодження дій усіх причетних структур сектору безпеки й оборони.

Представники Посольства США в Україні наголосили на необхідності комплексного підходу до процесу імплементації вказаних домовленостей.

Окрему увагу було приділено безпеці в Чорноморському регіоні та посиленню двосторонньої співпраці з її гарантування. Аташе з питань армії та оборони повідомила про захід у Чорне море штабного корабля ВМС США «Маунт Вітні» та наміри Сполучених Штатів продовжити надання допомоги з розвитку українських ВМС.

Бріттані Стюарт також відзначила готовність американської сторони до продовження надання підтримки та практичної допомоги Україні із захисту територіальної цілісності та стримування агресора.

Сторони погодилися й надалі координувати спільні зусилля, спрямовані на гарантування безпеки в регіоні та розвиток сектору безпеки й оборони України.