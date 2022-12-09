Роман Машовець зустрівся з Послом Естонії в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України провів зустріч з Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском, аташе з питань оборони та його помічником з питань двостороннього співробітництва у безпековій сфері.

Роман Машовець подякував за вагому підтримку України з боку Естонії з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він високо оцінив зусилля Президента та уряду цієї країни з відстоювання інтересів України у міжнародних організаціях.

Естонські дипломати були детально поінформовані про проведення та наслідки масованих ракетних ударів Росії по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури. У цьому контексті сторони зупинилися на ефективності засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які отримує Україна у якості матеріально-технічної допомоги. Відбувся обмін досвідом щодо шляхів і способів протидії російським засобам повітряної та ракетної агресії.

Обговорено напрямки подальшої взаємодії з Естонською Республікою з метою зміцнення обороноздатності України та підготовки українських військовослужбовців.

Окремо заступник керівника Офісу Президента України подякував за активну підтримку Естонією європейських і євроатлантичних прагнень нашої країни.