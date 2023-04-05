Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно звернувся до парламенту Чилі – ще однієї країни, яка почула Україну, почула те, чого ми прагнемо. Не важливо, яка відстань між нашими народами. Ми однаково цінуємо життя й захищаємо міжнародний порядок. Маємо позбавити рашизм навіть надії на підтримку в Латинській Америці.

Звернувся й до губернаторів штатів США – це вперше таке особливе звернення саме до обраних громадянами представників кожного штату. Подякував їм за підтримку, підкреслив, як ми разом з Америкою можемо не лише перемогти у битві, що триває, а й довести, що свобода й співпраця завжди відновлюють нормальне життя після ударів агресії.

Провів сьогодні й кілька міжнародних розмов, розмов із нашими партнерами.

Подякував Канаді та особисто пану Премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку. За черговий її прояв – фінансову допомогу обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет уже отримав. Докладно обговорили ситуацію на полі бою й безпекові потреби нашої держави.

Щоб швидше відкинути ворога з нашої землі й тим самим швидше завершити цю війну, ми маємо ще більше мобілізувати світ, наших партнерів, усі народи, які не погоджуються з тим хаосом, який російська агресія несе світові.

Говорив з Урсулою фон дер Ляєн, пані Президенткою Єврокомісії. Наші кроки у євроінтеграції, наші спільні заходи, які готуємо... Новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу.

Сьогодні, до речі, відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі.

Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана Президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією.

Російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур.

До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла.

Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована.

Постійно на звʼязку із нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою. Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються.

Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України.

Тримаємо під контролем і внутрішню ситуацію, зокрема щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде.

Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка й Бахмут, Марʼїнка та Красногорівка, кожен гарячий напрямок... Я дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто допомагає Україні!

Окремо відзначу сьогодні два рішення.

США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю!

І друге рішення. Сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності.

Слава Україні!