Російська агресія не зупиняється ні на день, тож не має зупинятися й тиск на Росію, і це може робити кожен на своєму рівні – звернення Президента України до університетської спільноти Ірландії

Шановні друзі!

Пане міністре, пане Президенте, дорогі студенти!

Я радий вітати вас!

Готуючись до цієї зустрічі, я дізнався, що цими днями Росія запровадила санкції проти 52 політичних діячів вашої країни.

Причому за що? За те, що ваша країна підтримує європейські зусилля для припинення російського терору й для реанімації міжнародного права.

Звичайно, обмеження, які запроваджує Росія, ні на що особливо не впливають. Це більше пропагандистська річ, щоб на російському ж телебаченні могли збрехати, ніби Росія на щось здатна в дипломатії.

Але, побачивши це повідомлення про ваших 52 політиків, я згадав інше число 52, і теж нещодавнє. І теж таке, що має стосунок до санкцій.

Як ви знаєте, в Індонезії щойно відбувся саміт країн із найбільшими економіками. І учасники саміту погодили спільну декларацію якраз із 52 пунктів. Доволі змістовних – у них відображено багато наявних глобальних проблем.

Формально декларацію підтримала й Росія, однак реально вона порушує більшість із тих речей, які містяться в декларації. А деякі болісні глобальні проблеми, які «двадцятка» декларує вирішити, взагалі свідомо створені Росією.

Тобто уважно прочитавши ці 52 пункти балійської декларації, можна переконатися, чому міжнародний тиск на Росію, зокрема санкційний, має не лише зберігатись, а й посилюватися. Росія продовжує руйнувати міжнародні відносини й життя людей і вдає, ніби разом з усіма проти цієї дестабілізації бореться.

Ось із пункту 4-го декларації: «Важливо підтримувати міжнародне право й багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність... Сьогоднішня ера не повинна бути ерою війни».

І це тоді, коли Росія мобілізувала всі ресурси, щоб не просто перетворити наш час на час війни, а щоб стати найбільшою в історії державою-терористом.

Пункт 5-й декларації: Росія каже, що нібито разом з іншими вживатиме заходів для сприяння енергетичній стабільності та стабільності ринків.

І в той самий час, коли цей саміт в Індонезії ще триває, Росія здійснює ракетну атаку проти нашої країни. Майже сто ракет – саме проти енергетики. Наступного дня – ще ракетна атака. І не лише проти електростанцій, а й проти об'єктів газовидобування. Ось така енергетична стабільність по-російськи.

Пункт 13-й балійської декларації щодо протидії кліматичним змінам. Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, а сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже 3 мільйони гектарів лісів! Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисяч злочинів Росії проти довкілля.

Пункт 22-й декларації: «Країни докладатимуть усіх зусиль для своєчасного доступу до вакцин, терапевтичних та діагностичних засобів».

А насправді сотні лікарень знищені російськими обстрілами. На більшій частині території, яку Росія окупувала, взагалі немає доступу до медицини. Навіть до найпростіших ліків, до хірургічних операцій, до інсуліну... І це у Європі. У 2022 році.

І так майже всі 52 пункти балійської декларації. Читаєш і бачиш, наскільки Росія забрехалась і що вона зараз – найбільша загроза для світу.

Наведу ще 44-й пункт. У ньому, зокрема: «Доступ до освіти є правом людини та ключовим інструментом інклюзивного й сталого економічного відновлення».

А знаєте, скільки освітніх закладів в Україні російська армія зруйнувала за дев'ять місяців війни? 2719 зазнали обстрілів, а 332 зруйновані повністю. Це університети, школи...

Дорогі друзі!

Російська агресія не зупиняється ні на день. Як ні на день не зупиняється російська брехня світу. Тому за все це так само ні на день не має зупинятися й міжнародний тиск на Росію. І це можуть робити не лише політики, а й кожен на своєму рівні.

Звичайно, треба застосовувати нові санкції проти Росії. Це ефективно. Потрібен новий європейський санкційний пакет. Будь ласка, захищайте цю потребу на загальноєвропейському рівні.

Треба бути активними в поширенні правди про війну та спровоковані нею кризи. Це те, що точно можете робити й усі ви. Будь ласка, говоріть про те, що відбувається, і знайдіть зручний для себе формат підтримки чесних медіа чи блогерів, які висвітлюють глобальні справи, зокрема російську агресію.

І, будь ласка, шукайте конкретні проекти, які можуть допомогти нашому захисту й нашим людям. Що більше буде колективних зусиль, то швидше ми змусимо Росію піти з території України й виконувати зобовʼязання перед світом.

Я дякую вам за увагу!

Я дякую за підтримку, Ірландіє!

Слава Україні!