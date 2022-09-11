Російська пропаганда сьогодні вкрай примітивна, передбачувана та відразлива, а тому не діє так, як раніше – Михайло Подоляк на зустрічі YES

Через тотальну брехливість російська пропаганда вже не має й не матиме того впливу на світову спільноту, який спостерігався раніше. Таке переконання висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, беручи участь у панелі «Інформаційна війна» в межах 17-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Російська пропаганда завжди відрізнялася масштабністю, масовістю, нахабством брехні, дорожнечею, істеричним виконанням. Багато залучених людей, багато вкладених грошей, багато інструментів і майданчиків. Пропаганда буквально заливала ненавистю російських громадян і регулярно лякала європейців, розширюючись і розширюючись у своїх апокаліптичних міфах. А в результаті – практично нульовий вплив на глобальні суспільні настрої у перші 200 днів війни», – констатував він.

Михайло Подоляк зауважив, що російській «фабриці брехні» забракло «дев'ятого валу фейків», щоб переконати світ у неминучості тріумфу російської волі. За його словами, причина в тому, що російська пропаганда сьогодні вкрай примітивна, передбачувана та відразлива.

«По-перше, Україна як ключова мета практично не реагує на будь-які російські медіаістерики. Хіба що іронічно та саркастично. Тому що Україна чудово знає Росію – її дурість, її «понти», її примітивні культурні агресії, її реальну якість життя», – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

Другою, не менш вагомою причиною Михайло Подоляк вважає те, що Росія інформаційно залишилася жити у 2014 році. Свідченням цього він назвав продовження трансляції історій про нацбатальйони, біолабораторії, протистояння з НАТО, обстріли Донбасу, про нібито загиблих дітей і квіти для зустрічі російських танків.

«Це дика архаїка. Уявлення про Україну та світ у росіян-пропагандистів не змінилися зовсім. Вони справді вірили, що можна прийти, захопити, убити, і все буде, як у Криму», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Крім того, Росія та її політична еліта відверто закохалися у власну пропаганду й тому втратили зв'язок з реальністю.

«Їм не була потрібна об'єктивна реальність. Вони реально повірили, що світ їх страшенно боїться, що вони – друга армія світу, що вони вміють воювати в сучасних війнах не кількістю, а креативом, і можна безкарно творити зло», – констатував Михайло Подоляк.

Також спостерігається різка й прискорена деградація інтелектуального рівня всіх державних інституцій РФ. Як наслідок – у Росії нині перемагає запит лише на фейкову аналітику, формат «бий/біжи», ультрапатріотичну та реваншистську риторику.

Водночас радник керівника Офісу Президента зауважив: РФ роками формувала в інших країнах проросійське лобі. На першому етапі вторгнення в Україну це дало змогу викликати у європейських суспільств – хоч і на короткий час – шок, нерозуміння та ступор. Однак, побачивши реальність, світ швидко відмовився від нав’язаних стереотипів.

«Європейські еліти відмовилися від стереотипів і викреслили будь-які інструменти Росії з переліку джерел, яким можна довіряти. Почався тотальний обвал російської пропаганди у світі», – сказав Михайло Подоляк.

Руйнуванню російської «фабрики міфів» сприяло й те, що РФ нині максимально жорстоко, навмисно, демонстративно вбиває російськомовних громадян на сході України, руйнує їхні будинки, офіційно віддає накази на насильство, вважаючи, що якщо це називати «визволенням» у шоу на російських телеканалах, то в це повірять і жертви, наголосив радник керівника Офісу Президента.

«Безумовно, просто зараз Росія намагається знайти тонші пропагандистські інструменти для впливу на дві різні аудиторії: європейську та азійсько-африканську. Тому наше завдання в короткостроковій перспективі – довести тяжкість безпосереднього впливу війни на їхній поточний рівень життя», – резюмував радник керівника Офісу Президента.