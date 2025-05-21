Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова та військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади.

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну.

Я хочу відзначити зараз наших воїнів, які проявили себе цими тижнями. Це наша 14-та бригада Національної гвардії України – дякую вам! Також 36-та бригада морської піхоти, також 25-й штурмовий батальйон, 1-й штурмовий полк – дякую всім вам. Це захист саме на Покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курщині кожному нашому солдату, хочу подякувати кожному сержанту та офіцеру, усім нашим підрозділам.

Міністр оборони України доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї. Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки. Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта – поінформував його про переговори з Америкою та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів. Говорив також про це з Прем’єр-міністром Польщі Туском. Триває польське головування в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування. Говорив і з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про можливі формати зустрічей та спільної роботи. Разом зміцнюємо дипломатію.

І ще одна принципова річ. Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося.

Слава Україні!