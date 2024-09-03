Російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Передусім щодо трагедії в Полтаві. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавцям, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити й перевірити під час розслідування.

Сьогодні провів засідання Ставки. Предметно говорили й про застосування ППО, і про захист наших міст і громад. Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії. Це те, що справді підтримає наших людей, нашу країну, увесь наш регіон. І, звичайно, ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради далекобійних рішень, які могли б знищити ще до старту значну частину російської балістики. Це одне з ключових питань цієї війни взагалі. Питання нашої далекобійності та відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів та ракет, які ми могли б використовувати. Російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, та російські військові аеродроми й логістику. Дати Україні такі дозволи й таку зброю – це зробити точно найбільший крок до реального, справедливого завершення цієї війни. Росія просто не вміє воювати без терору – саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російському керівництву і тактику, і стратегію війни.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Канади. Поінформував про ситуацію на полі бою, про наслідки російського терору. Ми обговорили, що саме може зміцнити наші позиції. ППО, оборонні пакети, потреби в техніці. Дуже важливо, що Джастін готовий активніше переконувати партнерів дати Україні більше далекобійності.

Також сьогодні на Ставці були важливі доповіді щодо дронів – різних видів дронів, які застосовують наші Збройні Сили України, СБУ, ГУР. Ефективність застосування, пріоритети… Є досвід, який варто поширювати. Є й помилки, які треба виправити. Наші, українські, дрони мають бути на сто відсотків ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на сто відсотків ефективною на полі бою. І я дякую всім нашим людям, які здобувають для України цей позитивний досвід застосування дронів, які поширюють досвід у військах. Дякую кожному, хто виробляє й постачає дрони. І дякую всім, хто справді влучно знищує окупанта та знищує російський потенціал війни – саме там, на території ворога.

Була й тривала доповідь Головкома Сирського щодо фронту та операції в Курській області. Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави.

І ще одне.

Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні – усім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики. Перше – треба більше взаємодії між центральною владою та громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге – Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості. Третє – маємо значно посилити нашу роботу з НАТО; для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте – Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п’яте – треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме.

Слава Україні!