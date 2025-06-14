Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, і потрібні значно більш результативні наші технологічні відповіді – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо: ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – офіцерів армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти. Багато хто з них утримувався в полоні ще з 2022 року. Це захисники Маріуполя, «Азовсталі», хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома – вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі.

Ми працюємо, щоб повернути й усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає і виконає так, як домовлялись.

Сьогодні говорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо обмінів, щодо подальшої цієї роботи. Поставив дуже конкретні завдання. Також детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати.

За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже! Також відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на нашому Покровському напрямку. Ще в боях на Донеччині відзначились 1-й окремий штурмовий полк та 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дуже дякую вам! На Купʼянському напрямку є хороші результати в 3-ї штурмової. Дякую!

Курська операція: продовжуємо наші активні дії на території ворога. І є за що відзначити 33-й окремий штурмовий полк, 47-му окрему механізовану бригаду та 103-тю окрему бригаду ТрО. Дякую вам за сміливість!

Окремо говорили сьогодні з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу щодо захисту нашого неба. Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді. Час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше. Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів: і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім нашим людям – усім людям дякую!

Слава Україні!