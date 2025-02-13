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Російський дрон спеціально летів на низькій висоті, і удар був прямо в саркофаг ЧАЕС – Володимир Зеленський

14 лютого 2025 року - 14:50

Російський дрон спеціально летів на низькій висоті, і удар був прямо в саркофаг ЧАЕС – Володимир Зеленський

Навмисним ударом по укриттю над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС Росія продемонструвала своє небажання миру. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Дрон ішов на висоті 85 метрів. Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Обов’язково буде слідство. Але це вже дає нам можливість говорити, що вони спеціально це робили», – розповів Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, удар дрона був саме по саркофагу ЧАЕС, що є найбільш небезпечним об’єктом на території Європи і який свого часу будували 40 країн. Президент також наголосив, що цього удару РФ завдала саме в день початку Мюнхенської конференції.

«Мені здається, це дуже зрозумілий такий “привіт” від Путіна та Російської Федерації щодо безпекової конференції. Не знаю, про що хтось думає, але людина точно не хоче миру. Принаймні в тих умовах, у яких сьогодні він (Володимир Путін. – Ред.) перебуває. Я вважаю, що в нього достатньо комфортні умови, щоб бити по Чорнобильській станції. Бо людина, коли вона стиснута з різних боків, такого не робить. І коли хоче діалогу й закінчення війни – вона такого не робить, на мій погляд», – зазначив Президент.

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