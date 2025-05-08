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Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну – Володимир Зеленський

9 травня 2025 року - 14:05

Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну – Володимир Зеленський

Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить у Львові.

Глава держави подякував за підтримку України та зазначив, що міністри приїхали з сильними рішеннями та готовністю посилити тиск на Росію заради справжнього миру. Зокрема, сьогодні готується рішення щодо виділення 1 млрд євро для виробництва озброєння в Україні, а загалом це приблизно 4 млрд євро нової допомоги станом натепер.

«Росія має відчути нашу спільну – і, що найважливіше, щораз більшу – силу. Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої Росії, і починається воно з відчуття – відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також відзначив символічність того, що ця зустріч відбувається у дні, коли ми вшановуємо пам’ять тих, хто переміг нацизм 80 років тому, і коли ми святкуємо День Європи.

«Сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти. Суворий трибунал за злочин агресії може – і повинен – змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський подякував за спільну роботу над розбудовою інфраструктури правосуддя та відзначив зусилля Ради Європи й Нідерландів, а саме Гааги за готовність стати місцем справедливості.

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