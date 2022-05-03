Росія й кожен інший потенційний агресор мають побачити, що війною нічого не досягти – Володимир Зеленський на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit

Ефективна реакція світу на російську агресію – це найбільш реальний із можливих запобіжників від інших воєн у майбутньому. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

Глава держави наголосив, що Росія почала повномасштабну війну проти України, бо сподівалася, що демократичний світ не наважиться на консолідовану реакцію заради миру. Але російське керівництво помилилося.

«Сміливість України, готовність наших друзів і партнерів допомагати, принципова реакція народів західних держав, а також готовність багатьох компаній дбати про власну репутацію привели до того, що Росія поступово стає все більш ізольованою державою. І бізнес більш ізольований», – зазначив він.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що після перемоги України, у якій він не сумнівається, світ має назавжди відмовитися від збереження відносин – як політичних, так і бізнесових – за будь-яку ціну з тим, хто не поважає міжнародне право й не визнає договорів, які сам підписує.

«Росія поступово наближається до розуміння того, що поважати міжнародне право – це вигідно. Що виконувати договори – це правильно. Тому ефективна реакція світу на російську агресію – це найбільш реальний із можливих запобіжників від інших воєн у майбутньому», – вважає Президент України.

Для відновлення верховенства права у світі, за словами Глави держави, необхідно вже зараз зробити декілька важливих кроків.

«Перше – повна ізоляція агресора, передусім економічна. Друге – достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні, у боротьбі за свободу та наші права. Третє – відбудова зруйнованого війною. Коли ці три речі будуть, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти», – розповів Володимир Зеленський.

Він переконаний: робота з державою-терористом неминуче обертається десятками тисяч жертв, сотнями мільярдів доларів збитків і дестабілізацією ринків. Тому піти з російського ринку – обовʼязково.

Президент наголосив, що лише продовольча криза, яку провокує Росія, загрожує політичним хаосом десяткам держав.

Україна від повномасштабного вторгнення РФ зазнала збитків і руйнувань на суму близько 600 млрд дол. США. Сьогодні держбюджету щомісяця потрібна підтримка на рівні до 7 млрд доларів, розповів Глава держави.

«Тож потрібна пряма допомога – і уряду, і громадянам. Наприклад, через інструмент військових облігацій. Або через рахунок у нашому Національному банку, через який ми робимо виплати нашим громадянам. Допомагаючи нам, ви допомагаєте собі в майбутньому. Бо ця допомога – заради стабільності та свободи. А отже, заради зростання», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, перемога України не буде переконливою, якщо не відбудувати зруйноване.

«Найбільший внесок у нашу відбудову, який ви можете зробити, – це відкриття ваших представництв, підрозділів і ваших виробництв, компаній, офісів, філій в Україні. Важливо, щоб саме в Україні. У нашій країні ви отримаєте доступ не тільки до нашого 40-мільйонного ринку, а й до всього ринку Євросоюзу», – повідомив Глава держави і нагадав про рішення ЄС щодо скасування мит, квот і антидемпінгових тарифів для українського експорту.

«Ми вже показали найбільший приклад героїзму, захищаючи нашу спільну свободу та спільні цінності. І одразу після нашої перемоги ми продемонструємо такий же приклад створення найкращих у Європі умов для ведення бізнесу, щоб вам було комфортно інвестувати в нашу країну», – наголосив Президент.

За його словами, все це має стати частиною нового економічного порядку у Європі й новим імпульсом для глобального економічного зростання.