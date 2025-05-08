Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти – виступ Президента на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Шановні друзі!

Дякую всім вам, хто представляє країни, які вірять у міжнародне право!

Я радий бачити вас усіх тут, в Україні, – не просто з підтримкою здалеку, а поруч із нами. Це показує, що ми всі – Європа, усі – демократії, об’єднані не лише кордонами чи інституціями, а спільними цінностями й сподіваннями. Ви приїхали із сильними рішеннями, реальною підтримкою для нашого народу та готовністю посилити тиск на Росію заради справжнього миру.

Я знаю, що сьогодні готується рішення про нову підтримку нашої оборони – для виробництва озброєння в Україні – на суму 1 мільярд євро. Загалом це приблизно 4 мільярди євро нової підтримки від Європи станом на сьогодні. Щиро дякую за це.

Росія має відчути нашу спільну – і, що найважливіше, щораз більшу – силу. Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої Росії і починається воно з відчуття – відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор. Саме це потрібно. Я прошу вас і надалі працювати заради цього. І дуже символічно, що наша зустріч відбувається в ці дні, коли ми вшановуємо пам’ять тих, хто переміг нацизм 80 років тому, і коли ми святкуємо День Європи – день нової Європи, день, безпосередньо пов'язаний із перемогою союзників у Другій світовій війні. Наш континент має довгу й багату історію, але сьогодні ми найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти, до індивідуальності й ідентичності кожного: характеру кожного народу, кожної людини, кожної родини. Об’єднана Європа разом із нашими демократичними друзями по всьому світу виступає саме за це. І це потрібно захистити. Протягом століть Європу неодноразово потрясали й навіть ламали нерозважливі, хибні зміни. І зараз, у цей переломний момент історії, життєво важливо для всіх нас – для кожної нації, – щоб Європа більше не зламалася. Не цього разу.

Наша Європа – та, яка досягла так багато за роки після Другої світової війни, – тепер має стати просто сильнішою, здатною захищати всіх людей по всій Європі. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати. Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти. Суворий трибунал за злочин агресії може – і повинен – змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі. І ми можемо це реалізувати, якщо всі, хто цінує людське життя, стануть на його захист. Не лише тут, у Європі, а й у Сполучених Штатах та інших країнах, так само як ми вже бачимо тут представників Японії та Австралії.

Дякую вам і вашим країнам за спільну роботу над створенням інфраструктури правосуддя, яка нам потрібна, щоб забезпечити відповідальність за цю війну, війну Росії проти України. Особливо хочу відзначити зусилля Ради Європи – це справжнє лідерство. Дякую всім, хто працює над тим, щоб зробити цей трибунал ефективним інструментом і допомогти зміцнити роботу Міжнародного кримінального суду. Я також дякую Нідерландам і місту Гаага за готовність стати домом для правосуддя – правосуддя, на яке заслуговує Україна в умовах цієї війни. Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи – і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це моральний обов'язок Європи й кожного у світі, хто цінує людське життя.

Дякую за вашу підтримку. Щиро дякую. Нехай справедливість переможе.

Слава Україні!