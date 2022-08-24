Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України, відповідна резолюція буде подана на розгляд 77-ї сесії ГА ООН – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру та безпеки в Україні, і закликав учасників притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави.

Він розповів членам Ради Безпеки ООН, що сьогодні внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області загорілося чотири пасажирських вагони, загинуло щонайменше 15 осіб і близько 50 зазнали поранень.

«Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні РФ поставила світ на межу радіаційної катастрофи, оскільки російські військові зробили територію ЗАЕС – найбільшої атомної станції у Європі – зоною бойових дій.

«Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором зараз уся Європа й усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення», – заявив він.

Президент наполягає на тому, щоб місія МАГАТЕ якнайшвидше взяла під постійний контроль ситуацію на Запорізькій АЕС. Росія ж має без будь-яких умов залишити станцію та припинити ядерний шантаж.

Крім того, Глава держави звернув увагу членів Ради Безпеки ООН на те, що у ХХІ столітті доводиться боротися зі штучним голодом у різних країнах, спровокованим агресією Росії.

«Я дякую і Генеральному секретарю ООН пану Гутеррішу, і Туреччині, пану Президенту, і всім іншим сумлінним суб’єктам міжнародних відносин, котрі борються з продовольчою кризою, за яку відповідальна лише Росія. І найближчими тижнями маємо зробити все, щоб розширити чинну зернову експортну ініціативу», – повідомив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що РФ свідомо намагається спровокувати енергетичну кризу та позбавити десятки мільйонів людей нормального доступу до базових благ, накручуючи ціни на енергоресурси.

«Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки та Азії, цінова криза для всього світу... Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?» – звернувся Президент України до присутніх.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що російські окупанти вбили тисячі українців, зруйнували артилерією десятки наших міст. Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених.

«Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок в історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, яких утримують зараз російські сили», – закликав він.

Глава держави наголосив: якщо зараз не зупинити Росію перемогою України, то всі російські вбивці неминуче опиняться і в інших країнах.

«І всі ми маємо об’єднатись і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет і спалених російською артилерією міст», – сказав він.

За словами Президента, щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи, Росія має звільнити захоплену територію України.

«Щоб ніколи більше не було продовольчої кризи, Росія повинна вийти з нашої землі й нашого моря. Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для всього людства конвенціями, Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України», – наголосив Глава держави.

«Відповідна резолюція буде винесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб відчуття справедливості знову повернулося в міжнародні відносини, ми всі маємо підтвердити та змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів», – додав Володимир Зеленський.

Президент підтримав амбітний намір Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша організувати наступного року Саміт майбутнього. За його словами, було б дуже символічно, якби цей захід відбувся в Україні, бо саме на території нашої держави зараз вирішується майбутнє світу.

«Щоб будувати майбутнє, потрібно залишити на смітнику історії те, що завжди заважало людству жити в мирі, а саме: агресію й колонізаторські амбіції, тобто те, з чим Росія прийшла в Україну. І я вірю, що ми справді зможемо побудувати майбутнє», – зазначив Глава держави й додав, що питання безпеки всього вільного світу вирішується і на Запорізькій АЕС, і в українських морських портах, і на Донбасі, і в Криму.

«Наша незалежність – це ваша безпека», – резюмував Президент.

Це вже третій виступ Володимира Зеленського в Раді Безпеки ООН з початку повномасштабного вторгнення Росії. Участь Президента України в цьому засіданні підтримали 13 із 15 делегацій в РБ.