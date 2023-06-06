Росія має понести кримінальну відповідальність за наслідки підриву конструкцій Каховської ГЕС – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що за екоцид, який був спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС, Росія має понести кримінальну відповідальність. Про це Глава держави заявив під час прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що українська розвідка торік доповідала про мінування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і про ризики, пов’язані з цими діями росіян.

«Дуже важливо, що ми заздалегідь розуміли такі ризики. Дуже важливо, що команди на базі ДСНС і місцеві команди були підготовлені. Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що підрив дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні природні, суспільні та гуманітарні виклики. Зокрема, очікується затоплення 35–80 населених пунктів. Зараз вирішується питання забезпечення місцевих мешканців питною водою, у якій буде потреба не лише на затоплених територіях, а й у сусідніх регіонах.

«Наслідки трагедії будуть зрозумілі через тиждень. Коли піде вода, буде зрозуміло, що там залишилося і що буде далі. Паралельно всі команди працюють, всі на місці», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський також розповів про кроки, які здійснює Україна на міжнародній арені, зокрема з метою притягнення до відповідальності винних в екоциді на українській території.

«Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували (злочин агресора. – Ред.). Це велика різниця», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що Україна поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

«На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація – екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я зараз концентруватиму наших дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію. Особливо це ті держави, які приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

«Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом», – переконаний Президент.