Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу й звільнити 24 українських моряків – Президент

Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня й звільнити 24 українських моряків і судна, які вона захопила поблизу Керченської протоки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Парижі 17 червня.

«Росія також має виконати рішення Міжнародного трибуналу та повернути 24 українських моряків, і я в це дуже вірю, – зазначив Глава держави і додав, – Я вдячний за тверду та послідовну позицію Франції у засудженні дій Росії в Азовському морі та в Керченській протоці».

Володимир Зеленський також подякував Еммануелю Макрону за увагу до питання звільнення українців. «Я дуже вдячний Президенту Макрону за увагу до долі ув’язнених і полонених українських громадян. Усі вони мають бути якнайшвидше звільнені», – зазначив він.

Глава держави запевнив, що Україна продовжить співпрацю зі своїми партнерами, спрямовану на гарантування безпеки у Чорному та Азовському морях.

«Ми й надалі співпрацюватимемо з Францією та іншими партнерами – членами НАТО, щоб гарантувати безпеку мореплавства у Чорному та Азовському морях і безперешкодний прохід суден у Керченській протоці», – сказав Президент.

Еммануель Макрон зі свого боку підкреслив, що питання звільнення українців для нього та його країни є важливим і перебуває у полі його уваги. Президент Франції також запевнив у підтримці зусиль для їхнього звільнення.

«Я весь час пам’ятаю про українських моряків, які перебувають у полоні в Росії з листопада 2018 року. Я хочу запевнити родини цих полонених, що ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися в Україну», – сказав Еммануель Макрон.