Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас – звернення Президента Володимира Зеленського

30 червня 2023 року - 19:42

Переглянути всі відео
ностанні новини

Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, щоб залякати світ наслідками війни й політично вплинути на контрнаступ України – Володимир Зеленський

1 липня 2023 року - 18:22

У Києві Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії, яка почала головувати в Раді ЄС

1 липня 2023 року - 17:37

Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

1 липня 2023 року - 14:52

Андрій Єрмак обговорив з керівниками дипломатичних представництв держав G7, G-19, Данії та ООН реалізацію Формули миру Володимира Зеленського

1 липня 2023 року - 12:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Королівства Іспанія в Києві
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Королівства Іспанія в Києві

1 липня 2023 року - 16:26

Перейти до всіх галерей

Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, щоб залякати світ наслідками війни й політично вплинути на контрнаступ України – Володимир Зеленський

1 липня 2023 року - 18:22

Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, щоб залякати світ наслідками війни й політично вплинути на контрнаступ України – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може вдатися до терористичного акту на окупованій нею Запорізькій АЕС, щоб налякати світ можливими наслідками своєї агресії проти України та створити політичний вплив на контрнаступальні дії української армії. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

«Ми давно говоримо, що є серйозна загроза. Тому що Росія технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду небезпечних речовин у повітря. Ми це дуже чітко комунікуємо. Ми все це обговорюємо з партнерами, щоб усі розуміли, для чого Росія це робить, і тиснули на РФ політично, щоб вони навіть не думали про таке», – наголосив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Президента, російські окупанти вдаються до терористичних дій через те, що їхня армія впродовж року демонструє слабкість на полі бою. Тож терактами на кшталт підриву греблі Каховської ГЕС або можливим локальним терактом на ЗАЕС росіяни намагаються зупинити сили оборони України.

Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що цим РФ хоче показати, що її агресивна війна проти України небезпечна для світу. «Щоб люди боялися цього. Щоб потім ті чи інші партнери, особливо ті, що є скептиками, почали політично зупиняти Україну, наші контрнаступальні дії», – пояснив він.

Глава держави наголосив, що Україна вже тривалий час говорить про те, що Запорізька АЕС має бути повернута під повний контроль української влади. І також дуже важливо, щоб у момент переходу контролю над станцією до України все перевірили незалежні фахівці. На думку Президента, свою роль у цьому має відіграти МАГАТЕ, яка є посередником і може залучати інші держави.

«Тому що може бути дистанційне мінування. Щоб потім сказати, що під контролем окупантів усе було гаразд, а зараз ось є викид. Це дуже важливий момент», – зауважив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив отримання Україною літаків F-16, Президент нагадав, що було досягнуто домовленостей про створення коаліції країн, які готові розпочати відповідні тренування для українських пілотів. Зараз Україна очікує на графік цих тренувальних місій, наголосив Глава держави.

«Ми домовилися, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо», – сказав Володимир Зеленський.

ф

Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Королівства Іспанія в Києві

1 липня 2023 року - 16:26
Версія для друку