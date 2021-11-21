Росія намагається деактуалізувати Нормандський формат, але Україна продовжуватиме шукати можливості для припинення війни на Донбасі дипломатичним шляхом

Російська Федерація за допомогою гібридних кроків намагається відвернути увагу світової спільноти від питання припинення війни на Донбасі, але Україна отримала запевнення від союзників, що вони залишаються на боці нашої держави, зазначив Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

«Є Нормандський формат. Французька сторона хоче далі тиснути на Росію, щоб у нас відбулося засідання «Нормандської четвірки» вже з новим канцлером Німеччини. І паралельно ми очікуємо переговорів між США і Російською Федерацією. Без України рішення про Україну не ухвалюється, але одним з найголовніших питань цих переговорів все одно буде Україна», – сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що з самого початку свого президентства він шукав інші, паралельні Нормандському та Мінському, формати переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

«Ми заздалегідь його (переговорний процес. – Ред.) почали, і він зараз іде. Чи буде результат дипломатичного шляху із залученням Сполучених Штатів – побачимо», – сказав він.

Що ж до переговорів у Нормандському форматі, то, за словами Президента, Росія зараз використовує потужні гібридні засоби, щоб ситуація в Україні втратила актуальність для світових лідерів.

«Мовляв, почекайте з «Нормандією», з цією Україною, ось вам енергетика, ось вам іммігрантська криза в Білорусі», – зауважив Володимир Зеленський.

Попри це, Україна публічно й непублічно отримала запевнення від союзників – США, Канади, Великої Британії, країн ЄС, Туреччини, що вони залишаються на боці нашої держави та підтримуватимуть нас у разі ескалації.

Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не має намірів вдаватися до силових дій на Донбасі, але й Президент Росії також повинен публічно заявити про те, що Російська Федерація не готує повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Глава держави переконаний, що Україна має надалі зміцнювати свою потужну армію та бути готовою до захисту.