Росія намагається знищити будь-який зв’язок дітей з Україною, потрібні швидкі дії, щоб повернути їх додому – Президент на першій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у першій установчій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій нашої держави.

Відкриваючи зустріч коаліції в Києві, він подякував усім небайдужим людям, які долучилися до Міжнародної коаліції.

«Насильницька депортація – це один із найбільш цинічних злочинів цієї війни. Дітей не просто «вивозять» з окупованої території України. Росія свідомо намагається знищити будь-який звʼязок дітей з Україною, з рідними, з близькими. Дітей вчать брехні про Україну та цю війну. Дітей віддають на незаконне усиновлення – навіть тоді, коли вони самі кажуть, що мають близьких тут, в Україні, і намагаються відновити звʼязок зі своїми рідними», – розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що в Росії намагаються стерти національну ідентичність маленьких українців, що є свідченням геноцидної політики РФ щодо України.

«Світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших родин – не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії – різних її ланок та осіб, починаючи з Путіна й закінчуючи всіма тими, хто виконує злочинні накази та руйнує життя, зокрема дітей», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави додав, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт Президента Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової є переконливим свідченням того, що депортація дітей не залишиться безкарною.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що в питанні повернення українських дітей велике значення має час. За його словами, важливо, щоб маленькі українці не втратили все дитинство на чужині, щоб жорстокість російських державних злочинців не зламала дітей та їхнього звʼязку зі своєю країною та рідними.

«Росія сама заявляє про сотні тисяч депортованих українських дітей, яких вона вкрала в Україні та намагається розчинити у своєму бутті. І потрібні максимально швидкі та енергійні дії, щоб повернути всіх цих дітей», – зазначив він.

Глава держави нагадав, що одним із пунктів Української формули миру є повернення людей із російської депортації та полону.

«Закликаю вас збільшувати нашу коаліцію – збільшувати шанси кожної української дитини на життя вдома, на життя загалом, повернутись не через роки, а якнайшвидше», – сказав Володимир Зеленський.

У першій зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей взяли участь у відеоформаті й наживо лідери країн світу, представники іноземних урядів і парламентів, міжнародні правозахисники, громадські та культурні діячі.

Зокрема, Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза у відеозверненні констатував: «Насильницька депортація дітей суперечить міжнародному гуманітарному праву та основоположним правам дитини й людини. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, і багато організацій із захисту прав дітей повідомляли про занепокоєння цією надзвичайно важливою темою. Також важливо забезпечити відповідальність тих, хто скоїв ці злочини. Саме тому Португалія створила центр переслідування тих, хто скоює злочини агресії проти України».

Він заявив, що разом із Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами Португалія підтверджує своє повне зобов’язання підтримувати Україну.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда під час відеозвернення зазначив, що насильницьке переміщення Росією українських дітей стало одним із найжахливіших її злочинів у війні проти України, адже російський режим розділяє сім’ї, руйнує міцні зв’язки між батьками й дітьми та порушує відчуття особистої ідентичності.

«Литва разом з усім демократичним світом залишається солідарною з Україною. Вимагаємо негайного повернення Росією всіх українських дітей до їхніх родин», – зауважив Гітанас Наусєда.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у відеозверненні наголосила, що сьогодні здійснюється важливий крок у спільних зусиллях щодо повернення українських дітей додому.

«Ми надзвичайно рішуче налаштовані на організацію цього процесу. Ми також розчаровані, що у ХХІ столітті тисячі дітей незаконно вивозять із місць їхнього проживання, і наймолодша та найбільш вразлива верства населення страждає від російської агресії», – зазначила вона.

На переконання Зузани Чапутової, всі винні у злочинах проти дітей мають бути знайдені, ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час відеозвернення зазначив, що сьогоднішня зустріч Міжнародної коаліції з повернення дітей є надзвичайно важливим кроком, щоб нагадати Росії, що всі дії мають наслідки. Він наголосив, що його країна прагне допомогти забезпечити безпечне повернення всіх дітей і дорослих, які були депортовані впродовж війни.

«Ірландія підтверджує свою постійну солідарність із народом та урядом України. Ми рішуче засуджуємо викрадення цих дітей і наполягаємо на їхньому звільненні», – сказав Прем’єр-міністр Ірландії.

«Діти ніколи не мають слугувати військовим і політичним цілям. Саме тому всі ми, хто сьогодні тут зібрався, маємо працювати разом зі всією міжнародною спільнотою, щоб забезпечити повернення всіх дітей додому», – додала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Створення Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей було ініційоване під час зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті в межах реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Метою першої зустрічі коаліції є визначення практичних кроків країн-учасниць для підтримки України в її місії з повернення депортованих і примусово переміщених дітей додому, а також залучення країн коаліції до реалізації конкретних проєктів і зобов'язань, які забезпечать безпечну репатріацію, реабілітацію та інтеграцію постраждалих дітей.

На зустрічі була представлена Декларація коаліції з повернення незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей до України, яка є відкритою для приєднання держав і міжнародних організацій.

Згідно з документом, сторони погоджуються застосовувати всі можливі зусилля для повернення до України дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією, а також підтримувати процес їх возз'єднання із сім'ями та розміщення в сімейних умовах. Також Декларація передбачає надання всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям і їхнім родинам, які постраждали від незаконної депортації.

Крім того, передбачається підтримка міжнародних зусиль щодо притягнення до відповідальності тих, хто організував незаконну депортацію та переміщення українських дітей.