Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Важка ця доба після чергового масованого удару. Сьогодні в Києві ще від ночі тривають рятувальні операції, пошукові роботи на місцях влучань у будинки. Звичайні житлові будинки, цивільні підприємства були пошкоджені найбільше. Шукають людей під завалами, встановлюють усіх, хто постраждав. Станом на цей час відомо, що 21 людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Майже сто людей звернулися по допомогу до лікарів. І я хочу подякувати всім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям. Передусім – працівники ДСНС України, Національної поліції, «екстренки». Дякую всім вам! Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновані, є сім’ї, які втратили все, що мали. Загалом більше сотні звичайних житлових будинків пошкоджені. Були удари не тільки по столиці, – хоча саме Київ був цього разу для Росії основною мішенню – але також Київська область й інші регіони: Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, громади нашої Дніпровщини. Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити. Складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних «шахедів» та інших ударних дронів, десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет і 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит «петріотів», і треба, щоб партнери – і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери – були більш активними в допомозі із цим. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики, ось такого терору. Путін і надалі збирається «перемагати» житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики у Європі.

Зараз, днями, буде саміт НАТО, інші формати, і саме це має стати одним із ключових результатів – ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, у тому числі й цієї – від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво «петріотів». Я хочу подякувати всім країнам, які допомагають через програму PURL, і це дозволяє нам купувати ракети для ППО – саме «петріоти». Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь Президента Трампа для захисту життів. Дякую і всім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор. Коли Україна застосовує свої далекобійні санкції за цю війну, кожен може бачити, що це проти конкретних об’єктів, які допомагають Росії воювати. Передусім проти нафтових об’єктів, воєнних виробництв, інших критичних цілей. Сьогодні теж був уражений російський НПЗ. Наша мета – змусити Росію усвідомити, що мир потрібен. Росія атакує абсолютно інакше, робить це послідовно, системно й божевільно: воює саме проти людей, проти життя, саме так, щоб завдати більше болю. Світ це бачить. Світ не має бути осторонь. Обсяги «петріотів» у партнерів є, можливість виробляти захист є, і потрібні політичні рішення та реальні результати в захисті життя.

Вічна пам’ять усім жертвам російського терору. Дякую кожному, хто допомагає Україні, особливо з ППО! Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, з нашими людьми!

Слава Україні!