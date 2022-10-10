Росія не може перемогти Україну на полі бою, тому вдається до найбільшого терору з часів Другої світової – Андрій Єрмак 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна продовжить звільняти свої території та йти до перемоги у війні з Росією.

Про це він сказав, беручи участь у режимі відеоконференції в заході The Cipher Brief, присвяченому безпековим питанням.

Андрій Єрмак зазначив, що Російська Федерація не може перемогти Україну на полях битви, тому вдається до терору, небаченого з часів Другої світової війни.

«Сьогодні по всій Україні знову постраждали житлові будинки. Людей, які вранці поспішали на роботу, вбивали просто на тротуарах чи в автомобілях. У Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Житомирі, Хмельницькому, Львові та багатьох інших містах.

Одна з ракет зруйнувала дитячий майданчик у центрі столиці», – розповів він.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що в цих масштабних терористичних актах немає практичного військового сенсу, і вони не вплинуть на спроможність Збройних Сил України, а їхня мета – спричинити гуманітарну катастрофу в українських містах, щоб спровокувати чергову хвилю міграції та психологічно зламати українців.

«Те, що вони зараз роблять, – це стратегія примусу до перемовин на російських умовах. Ми не підкоримося, бо від нашої перемоги залежить існування України як держави», – заявив він.

Андрій Єрмак акцентував, що для України мир на російських умовах є неприйнятним. Він переконаний, що Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму, а демократична спільнота має й далі підтримувати Україну озброєнням, технікою та боєприпасами.

Також нашій державі зараз украй необхідна ефективна протиракетна оборона, щоб якомога швидше закрити українське небо.

Відповідаючи на запитання колишнього голови Центрального Командування Збройних сил США та екс-директора ЦРУ, генерала Девіда Петреуса, керівник Офісу Президента наголосив, що для України метою є повне відновлення територіальної цілісності й суверенітету, повернення всіх українських територій і всіх людей. А перемога України буде перемогою всього демократичного світу, зокрема Сполучених Штатів Америки.

«Багато разів повторювалося, що Росія не повинна виграти війну. Настав час відредагувати цю фразу. Україна повинна виграти війну. Будь-який інший варіант спонукатиме Росію до повторення», – резюмував Андрій Єрмак.

