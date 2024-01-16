Росія не зупиниться за власним бажанням. Щоб це сталося, Україна повинна перемогти – Андрій Єрмак під час виступу на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у панельній дискусії «Горизонти України» в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У панельній дискусії також узяли участь Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, міністр закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, міністр оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен. Модерував панель професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер.

Відповідаючи на запитання щодо засвоєних уроків упродовж останніх двох років війни, Андрій Єрмак зазначив: «По-перше, кожен заморожений конфлікт призводить до нової війни. По-друге, у світі більше немає локальних війн. Кожен конфлікт, зокрема й російська війна, є глобальним явищем, що впливає на світову безпеку – продовольчу, екологічну тощо. По-третє, «хакінг» міжнародних організацій є одним з інструментів війни. Це треба виправити. Рішення в сучасному світі повинні ухвалюватися швидко, мають існувати відповідні дієві механізми. За умови існування таких механізмів нам, імовірно, вдалось би уникнути таких численних жертв у нашій війні. По-четверте, свідома та відповідальна політика сьогодення має ґрунтуватися радше на цінностях, аніж виключно на інтересах. І наостанок: Росія не зупиниться за власним бажанням. Щоб це сталося, Україна повинна перемогти».

У відповідь на запитання Тімоті Снайдера про те, що має змінитися в геополітиці, щоб Україна здобула військову перемогу, та що має бути покращено в українській політиці та суспільстві, щоб ця перемога була найбільш значущою, керівник Офісу Президента наголосив, що насамперед потрібна єдність як між державами, так і всередині країни.

Крім того, за його словами, якщо зараз Україна отримає додаткові засоби ППО, українські громадяни почнуть повертатися з інших країн на батьківщину.

«Ми вдячні всім нашим друзям і партнерам за неоціненну підтримку впродовж цих двох років. Завдяки нашим героїчним воїнам і цій підтримці ми звільнили понад 50% нашої окупованої території, напрацьовуємо коридори для подальшого експорту нашого зерна. Ми довели, що сьогодні можна по-справжньому захищати свою незалежність, цінності, принципи. І ми не втомилися. Ми готові – час просто завершити свою роботу», – сказав Андрій Єрмак.

Президент Литви зі свого боку зазначив, що західні країни мають визначити надзвичайно чіткі цілі щодо України, передусім зосередивши зусилля на швидкій військовій допомозі. Йдеться також про необхідність суттєвої економічної підтримки, підтримки політичних амбіцій України як щодо майбутнього членства у Європейському Союзі, так і щодо членства в НАТО.

«Українці потребують нашої підтримки – і економічної, і військової. Не слід говорити про втому від війни», – додала зі свого боку міністр оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен.

Модератор зазначив, що мільйони українців, які були змушені покинути свою батьківщину через бойові дії з боку Росії, – це ознака геноциду, адже це призводить до депопуляції України. І якщо вони не повернуться, значить, Росія досягла своєї геноцидної мети.

Міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено наголосив на необхідності донесення до країн Глобального Півдня розуміння того, що війна в Україні стосується не лише Європи, адже, якщо РФ переможе, це вплине на безпеку кожної країни у світі.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зазначила, що Україна має унікальну можливість для масштабного відновлення. Йдеться про талановиті висококваліфіковані кадри, високу мотивацію населення, розбудовану систему державних інституцій, а також тривалий пройдений шлях до ЄС і НАТО.

На її переконання, паралельно з довгостроковими цілями деякі аспекти в Україні потребують стрімкого розвитку. Так, необхідне прискорення реформ і швидке відновлення, зокрема інфраструктури, щоб забезпечити реалізацію експортного потенціалу країни. Пенні Пріцкер окремо зазначила, що в Україні нині діє чи не найкращий у світі інструмент електронного урядування, що випереджає багато західних аналогів.

«Для України також мета – повернути своїх громадян, які перебувають за кордоном, і спільно з найкращими експертами знайти правові механізми для залучення конфіскованих російських активів для відбудови своєї країни», – додала спеціальна представниця.