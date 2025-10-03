Росія обирає війну, руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись – звернення Президента

Шановні українці!

Провів Ставку. Енергетика – доповіді щодо захисту наших обʼєктів, по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, зокрема балістика. Комбінований удар, і лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. Триває відновлення. І хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям і здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – у кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали. Це пряма відповідальність керівників на місцях – від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей.

Були сьогодні доповіді й щодо наших цілком справедливих ударів по російських об’єктах – по їхній логістиці, паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї. Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба. Я хочу подякувати партнерам за інтерес до такої роботи з Україною, з нашою промисловістю. Вчора на саміті в Данії – Європейської політичної спільноти – багато було про наші спільні можливості, про те, як і свою безпеку збільшити і партнерам із безпекою допомогти. Ми готуємо кілька нових санкційних рішень. Це і продовження наших санкцій, термін яких спливав, і запровадження нових санкцій, зокрема проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва. Будемо об’єднувати наші санкції із санкціями партнерів, і тиск на Росію буде тільки збільшуватись. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає нам! Дякую кожному в Україні, хто працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей.

Слава Україні!