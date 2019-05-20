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Росія передала Україні капітана риболовецького судна Віктора Новицького

15 червня 2019 року - 08:22

Росія передала капітана риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову.

Передача відбулася на КПВВ «Каланчак».

4 травня 2018 року Віктора Новицького затримали працівники ФСБ РФ за фактом начебто незаконного видобутку біологічних ресурсів. Проти нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 256 КК РФ «Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням службового становища». Близько півроку його утримували під вартою у Сімферопольському СІЗО. 1 листопада 2018 року Віктору Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він мешкав у Сімферополі в орендованій квартирі.

14 червня відбулося засідання суду у справі Віктора Новицького, було ухвалено зняти всі обмеження на його пересування.

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