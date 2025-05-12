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Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Андрій Єрмак

13 травня 2025 року - 10:08

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками Міністерства молоді та спорту та Української асоціації футболу, під час якої скоординували дії для недопущення збірної Росії до участі в чемпіонаті світу з футболу наступного року.

«Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни. Тому було б великою помилкою говорити про те, що треба йти Росії назустріч і допускати до футбольних чемпіонатів», – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив участь Росії у змаганнях з командних видів спорту через війну, і Міжнародна федерація футболу (FIFA) має продемонструвати солідарність із глобальною спортивною спільнотою, щоб не допустити представників країни-агресорки до великого спорту.

«Футбол не може стати майданчиком для пропаганди агресорів. Спортивні організації агресора – інструмент режиму. Російський спорт повністю підконтрольний державній машині та є інструментом впливу», – зазначив Андрій Єрмак.

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